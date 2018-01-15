На Гомборской дороге вновь установлены ограничения

15.01.2018 11:20 Из-за снега и мороза на связующей дороге Телави – Вазиани – Гомбори вновь установлены ограничения. Как заявляют в Телавском управлении Департамента автодорог Грузии, в течение ночи был интенсивный снегопад, что препятствовало чистке дороги.



«В настоящее время на Гомборском перевале -9 градусов. Снегопад частично прервался, однако мы установили определенные ограничения, передвижение допустимо лишь для автомобилей высокой проходимости и с использованием цепей противоскольжения. На определенной части дороги – лед и снежный покров. С утра производится посыпка технической соли. Думаю, через несколько часов ограничения будут сняты», - заявил начальник Телавского управления Департамента автодорог Грузии Тамаз Абдулашвили.



Ограничения на дороге контролируется патрульной полицией.















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