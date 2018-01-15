|
На Гомборской дороге вновь установлены ограничения
15.01.2018 11:20
Из-за снега и мороза на связующей дороге Телави – Вазиани – Гомбори вновь установлены ограничения. Как заявляют в Телавском управлении Департамента автодорог Грузии, в течение ночи был интенсивный снегопад, что препятствовало чистке дороги.
«В настоящее время на Гомборском перевале -9 градусов. Снегопад частично прервался, однако мы установили определенные ограничения, передвижение допустимо лишь для автомобилей высокой проходимости и с использованием цепей противоскольжения. На определенной части дороги – лед и снежный покров. С утра производится посыпка технической соли. Думаю, через несколько часов ограничения будут сняты», - заявил начальник Телавского управления Департамента автодорог Грузии Тамаз Абдулашвили.
Ограничения на дороге контролируется патрульной полицией.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна