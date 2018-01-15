В 2017 году было выявлено 11 625 фактов нарушения законодательства в сфере охраны природных ресурсов

15.01.2018 16:33 Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в Грузии в 2017 году, составила более 8,5 миллионов лари. В течение 2017 года сотрудники департамента по надзору за окружающей среды министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили 11 625 тысяч фактов нарушения законодательства в сфере охраны природных ресурсов.



Из них 11,1 тысяч относятся к административным правонарушениям, а 515 — к уголовным. Все материалы отправлены в правоохранительные органы. По решению суда, в целом, сумма, выплаченная правонарушителями, как физическими, так и юридическими лицами, в качестве штрафа составила 4 миллиона 658,5 тысяч лари.



В лесном законодательстве в прошлом году выявили более 1,7 тысячи фактов правонарушений. Что касается нарушения правил транспортировки лесных материалов, то здесь были выявлены более 1,3 тысячи фактов. Кроме того, было зафиксировано 832 факта нарушения технического регламента в плане вырубки леса.



Что касается закона Грузии о недрах, то здесь были выявлены более 2,5 тысяч фактов правонарушений, а более 1,8 тысячи касались нарушения законодательства атмосферного воздуха. Более 1,4 тысячи фактов касались нарушения кодекса управления отходами, а более тысячи были выявлены в рыболовстве и охоте. Еще 836 фактов коснулись других правонарушений.















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