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Трехлетний ребенок погиб в результате ДТП в Западной Грузии
15.01.2018 16:37
Трехлетний ребенок погиб в результате ДТП в поселке Очхамури, расположенном недалеко от города Кобулети (Аджария), сообщает пресс-служба МВД.
Авария произошла в воскресенье поздно ночью. По данным МВД, водитель легкового автомобиля сбил ребенка и сопровождавшего его взрослого человека, который отделался ушибами и был доставлен в больницу. Водитель машины задержан.
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека», что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.
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