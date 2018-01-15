Трехлетний ребенок погиб в результате ДТП в Западной Грузии

15.01.2018 16:37 Трехлетний ребенок погиб в результате ДТП в поселке Очхамури, расположенном недалеко от города Кобулети (Аджария), сообщает пресс-служба МВД.



Авария произошла в воскресенье поздно ночью. По данным МВД, водитель легкового автомобиля сбил ребенка и сопровождавшего его взрослого человека, который отделался ушибами и был доставлен в больницу. Водитель машины задержан.



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека», что карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.















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