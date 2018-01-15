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Пожилых хозяев магазина убили на окраине Тбилиси


15.01.2018   22:07
Тела пожилых супругов нашли в их собственном магазине на окраине Тбилиси в районе ЗАГЭС, об этом рассказали в пресс-службе МВД Грузии.

В полиции уточнили, что мужа и жену убили в ночь на понедельник, но тела нашли только на рассвете, пишет ИА "Новости-Грузия".

СМИ сообщают, что супруги погибли в результате разбойного нападения. В МВД Грузии данные сведения не подтвердили.

По данным прессы, убитому мужчине было 66 лет, женщине - 58. Их магазин находился рядом с их домом.

Открыто уголовное дело по статьям "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", виновным грозит лишение свободы сроком от 11 до 14 лет.






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