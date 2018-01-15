|
Пожилых хозяев магазина убили на окраине Тбилиси
15.01.2018 22:07
Тела пожилых супругов нашли в их собственном магазине на окраине Тбилиси в районе ЗАГЭС, об этом рассказали в пресс-службе МВД Грузии.
В полиции уточнили, что мужа и жену убили в ночь на понедельник, но тела нашли только на рассвете, пишет ИА "Новости-Грузия".
СМИ сообщают, что супруги погибли в результате разбойного нападения. В МВД Грузии данные сведения не подтвердили.
По данным прессы, убитому мужчине было 66 лет, женщине - 58. Их магазин находился рядом с их домом.
Открыто уголовное дело по статьям "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", виновным грозит лишение свободы сроком от 11 до 14 лет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна