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В здании мэрии Тбилиси произошел пожар
18.01.2018 11:06
Пожар произошел в здании тбилисской мэрии сегодня утром, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.
Пожар возник на 13-м этаже здания. Как сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, горел инвентарь мэрии.
На месте была мобилизована одна группа пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар ликвидирован.
В результате инцидента сгорело несколько квадратных метров площади. О пострадавших не сообщается.
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