В здании мэрии Тбилиси произошел пожар

18.01.2018 11:06 Пожар произошел в здании тбилисской мэрии сегодня утром, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.



Пожар возник на 13-м этаже здания. Как сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, горел инвентарь мэрии.



На месте была мобилизована одна группа пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар ликвидирован.



В результате инцидента сгорело несколько квадратных метров площади. О пострадавших не сообщается.















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