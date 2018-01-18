Ребенок случайно вышел в прямой эфир фейсбук-страницы Минобороны Грузии

18.01.2018 11:07 Пользователи фейсбука в Грузии стали свидетелями неожиданного «прямого эфира» на официальной странице министерства обороны. Функцию «Live» случайно включил ребенок сотрудника министерства обороны.



Малыш пробыл в эфире столь серьезного ведомства недолго, но успел позабавить пользователей. Министерство получило большое количество веселых комментариев. Кроме того, грузинские пользователи назвали происшествие «милым» и попросили родителей не наказывать ребенка за шалость.



Ситуацию прокомментировала и руководитель департамента по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью министерства обороны Нино Толордава. На своей странице в фейсбуке она написала:



«Это маленький Сандро, сын сотрудника департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью ведомства и администратора официальной страницы министерства обороны в фейсбуке. Сандро случайно оказался в прямом эфире фейсбук-страницы министерства и сумел вас развеселить. Это веселая оплошность – простите нас», — пишет Толордава.















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