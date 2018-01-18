Грипп может привести к болезни Паркинсона, предупреждает исследование -Daily Mail

18.01.2018 11:15 "Эпидемия гриппа, разразившаяся этой зимой, может вызвать болезнь Паркинсона, как обнаружило исследование, на фоне того как смертоносный "австралийский" вирус продолжает распространяться", - пишет британская газета Daily Mail.



Ученые нашли "подтверждение" тому, что "свиной грипп", известный как H1N1, может привести к неизлечимому нейродегенеративному заболеванию. На данный момент он активен в Великобритании, говорится в статье.



"Опыты на мышах показали, что этот штамм, унесший 300 тыс. жизней во всем мире в 2009 году, повышает восприимчивость перенесших его к токсинам, которые, как известно, вызывают болезнь Паркинсона", - пишет автор публикации Стивен Мэттьюз.



"Другие штаммы, на данный момент активные в Великобритании, в том числе H3N2, известный как "австралийский грипп", и B Yamagata, получивший название "японского гриппа", могут представлять такую же угрозу", - сообщает он.



Исследование Университета Томаса Джефферсона (США) появилось на фоне быстрого распространения гриппа в Великобритании, причем H1N1 является одним из присутствующих штаммов.



Смертность во входящих в Великобританию государствах, по известным данным, достигла 97 человек, и число жертв, как ожидается, возрастет в ближайшие недели, отмечает газета.



Руководитель исследования профессор Ричард Смейн говорит: "Это исследование дает новые доказательства в поддержку идеи о том, что экзогенные факторы, включая грипп, могут быть связаны с болезнью Паркинсона".



"Хотя представленную здесь работу еще необходимо проверить на людях, мы считаем, что она является серьезной причиной для того, чтобы проследить эту взаимосвязь и дальше", - отметил ученый.



Он предположил, что сезонная вакцинация от гриппа может иметь значительные последствия для здоровья мозга в долгосрочном периоде, если результаты подтвердятся в случаях с людьми.



Профессор Дэвид Декстер, заместитель директора по исследованиям благотворительной организации Parkinson's UK, приветствовал результаты этого исследования.



Он сказал: "Это исследование подтверждает несистематические данные о том, что серьезные вирусные инфекции, такие как грипп, могут стать "пусковым механизмом" или ускорить начало болезни Паркинсона у тех, кто имеет это заболевание, но пока не знает об этом".



"Хотя в этой области проводится много превосходных исследований, мы до сих пор не понимаем до конца причины болезни Паркинсона", - добавил он.



В новом исследовании, опубликованном в журнале Parkinson's Disease, изучался менее смертоносный штамм H1N1.



Исследователи обнаружили, что он вызывает воспаление мозга и приводит к выбросу цитокинов - протеинов, выделяемых при борьбе организма с инфекцией, сообщает издание.



Исследования неоднократно показывали, что пациенты с болезнью Паркинсона имеют более высокий уровень цитокинов, в то время как воспаление, в основном, считается "пусковым механизмом" заболевания, говорится в статье.















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