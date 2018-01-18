В качестве основной версии убийства генерала Кутателадзе рассматривается спор из-за бизнес доли

18.01.2018 12:58 В рамках дела убийства генерала Самсона Кутателадзе полиция задержала бывшего полицейского и прокурора Георгия Чантурия, но не по обвинению в убийстве. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении-хранении оружия. Семья Чантурия заявляет о давлении со стороны правоохранителей.



По утверждению Мариам Чантурия, ночью специальная следственная группа Министерства внутренних дел принуждала ее брата признать убийство генерала Кутателадзе. По утверждению семьи, из-за давления ему понадобилась помощь врача.



Отец Георгия Чантурия, Зураб Чантурия владел долей рынка Рустави, позже его заставили уступить долю, что семья Чантурия с 2012 года обжаловала. Началось следствие по делу, но долю семье не вернули. Среди владельцев доли рынка Рустави фамилия убитого генерала появляется с 2016 года. Он владеет 29% акций.



По информации "Курьера", правоохранители рассматривают мотивом убийства спор, начавшийся из-за долей. В течение всего дня бизнес партнеров убитого генерала допрашивали в полиции Рустави.



Несколько минут назад закончился допрос в отделении полиции одного из дольщиков т.н. стамбульского базара. Гражданин Израиля не рассказал журналистам о деталях допроса.



Спор между старыми и новыми владельцами т.н. стамбульского базара в Рустави из-за долей уже годы, как продолжается.



Обвиняемый Георгий Чантурия, и его отец финансировали "Грузинскую мечту" во время парламентских выборов 2016 года. Они перечислили правящей команде 31 000 лари.

















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