Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В качестве основной версии убийства генерала Кутателадзе рассматривается спор из-за бизнес доли


18.01.2018   12:58
В рамках дела убийства генерала Самсона Кутателадзе полиция задержала бывшего полицейского и прокурора Георгия Чантурия, но не по обвинению в убийстве. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении-хранении оружия. Семья Чантурия заявляет о давлении со стороны правоохранителей.

По утверждению Мариам Чантурия, ночью специальная следственная группа Министерства внутренних дел принуждала ее брата признать убийство генерала Кутателадзе. По утверждению семьи, из-за давления ему понадобилась помощь врача.

Отец Георгия Чантурия, Зураб Чантурия владел долей рынка Рустави, позже его заставили уступить долю, что семья Чантурия с 2012 года обжаловала. Началось следствие по делу, но долю семье не вернули. Среди владельцев доли рынка Рустави фамилия убитого генерала появляется с 2016 года. Он владеет 29% акций.

По информации "Курьера", правоохранители рассматривают мотивом убийства спор, начавшийся из-за долей. В течение всего дня бизнес партнеров убитого генерала допрашивали в полиции Рустави.

Несколько минут назад закончился допрос в отделении полиции одного из дольщиков т.н. стамбульского базара. Гражданин Израиля не рассказал журналистам о деталях допроса.

Спор между старыми и новыми владельцами т.н. стамбульского базара в Рустави из-за долей уже годы, как продолжается.

Обвиняемый Георгий Чантурия, и его отец финансировали "Грузинскую мечту" во время парламентских выборов 2016 года. Они перечислили правящей команде 31 000 лари.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от международных транспортных операций сокращаются
США признали Грузию безопасной страной
Финансовый сектор не должен пользоваться «эстонской моделью» - глава «Кавкасус роуд проджект»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кризис в Сухуми и его возможные последствия
К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу чеченского «Мемориала» оставили в ИВС до 19 января
Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы
Алиев: SOCAR газифицирует Болгарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна