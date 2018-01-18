|
НАП оштрафовало 46 объектов питания на зимних курортах
18.01.2018 14:01
Национальное агентство продовольствия проверяет объекты питания на зимних курортах по всей стране.
По данным агентства, сотрудники проверили санитарно-гигиеническое положение в пищевых блоках отелей, ресторанов и кафе-баров в Боржомской муниципалитете, а также этикетирование продовольствия и условия хранения и реализации.
По заявлению Национального агентства продовольствия государственный контроль прошел на 74 объектах, из которых 46 были оштрафованы за нарушения.
Национальное агентство продовольствия систематически проводит проверку объектов питания на зимних курортах.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна