НАП оштрафовало 46 объектов питания на зимних курортах

18.01.2018 14:01 Национальное агентство продовольствия проверяет объекты питания на зимних курортах по всей стране.



По данным агентства, сотрудники проверили санитарно-гигиеническое положение в пищевых блоках отелей, ресторанов и кафе-баров в Боржомской муниципалитете, а также этикетирование продовольствия и условия хранения и реализации.



По заявлению Национального агентства продовольствия государственный контроль прошел на 74 объектах, из которых 46 были оштрафованы за нарушения.



Национальное агентство продовольствия систематически проводит проверку объектов питания на зимних курортах.















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