Станция метро «Гурамишвили» временно закрывается на ремонт

18.01.2018 16:59 По причине текущих ремонтных работ, станция метро «Гурамишвили» не сможет обслуживать пассажиров с 20 января до 15 марта.



По информации мэрии Тбилиси, реабилитация станции метро «Гурамишвили» началась в конце сентября 2017 года и к этому времени работы проводились в ночное время.



«С 20 января начинаются такие масштабные работы, как снятие арок вестибюля и прессовка, очистка тоннеля с наклоном, процесс штукатурки стен, проведение малярных работ и т.д», — говорится в мэрии Тбилиси.



В течение этого периода, остальные станции метро продолжать работу в привычном режиме, а поезда будут проезжать станцию «Гурамишвили» без остановки.



По информации мэрии, в 2018 году планируется реабилитация десяти станций метро.















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