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Станция метро «Гурамишвили» временно закрывается на ремонт


18.01.2018   16:59
По причине текущих ремонтных работ, станция метро «Гурамишвили» не сможет обслуживать пассажиров с 20 января до 15 марта.

По информации мэрии Тбилиси, реабилитация станции метро «Гурамишвили» началась в конце сентября 2017 года и к этому времени работы проводились в ночное время.

«С 20 января начинаются такие масштабные работы, как снятие арок вестибюля и прессовка, очистка тоннеля с наклоном, процесс штукатурки стен, проведение малярных работ и т.д», — говорится в мэрии Тбилиси.

В течение этого периода, остальные станции метро продолжать работу в привычном режиме, а поезда будут проезжать станцию «Гурамишвили» без остановки.

По информации мэрии, в 2018 году планируется реабилитация десяти станций метро.






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