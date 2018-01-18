|
Станция метро «Гурамишвили» временно закрывается на ремонт
18.01.2018 16:59
По причине текущих ремонтных работ, станция метро «Гурамишвили» не сможет обслуживать пассажиров с 20 января до 15 марта.
По информации мэрии Тбилиси, реабилитация станции метро «Гурамишвили» началась в конце сентября 2017 года и к этому времени работы проводились в ночное время.
«С 20 января начинаются такие масштабные работы, как снятие арок вестибюля и прессовка, очистка тоннеля с наклоном, процесс штукатурки стен, проведение малярных работ и т.д», — говорится в мэрии Тбилиси.
В течение этого периода, остальные станции метро продолжать работу в привычном режиме, а поезда будут проезжать станцию «Гурамишвили» без остановки.
По информации мэрии, в 2018 году планируется реабилитация десяти станций метро.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна