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Гражданина Грузии задержали по обвинению в убийстве в Германии


18.01.2018   17:01
В Германии задержали гражданина Грузии и его супругу. Их обвиняют в убийстве 59-летнего мужчины. По данным издания BILD, убийство произошло во время ограбления.

По данным полиции, свидетелем преступления стала 91-летняя мать жертвы. По информации следствия, гражданин Грузии и его супруга-россиянка проникли в дом в городе Ульм через гараж.

На шум проснулись владельцы. Преступники привязали владельца дома, а затем жестоко избили. Полученные травмы были настолько тяжелыми, что врачи не сумели мужчину.

Оба злоумышленника задержаны. По данным следствия, преступники были знакомы с владельцами дома.

Задержанный 39-летний мужчина и его супруга в течение многих лет проживали в городе Ульм. Сейчас правоохранители выясняют, были ли у преступников сообщники.






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