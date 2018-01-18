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Гражданина Грузии задержали по обвинению в убийстве в Германии
18.01.2018 17:01
В Германии задержали гражданина Грузии и его супругу. Их обвиняют в убийстве 59-летнего мужчины. По данным издания BILD, убийство произошло во время ограбления.
По данным полиции, свидетелем преступления стала 91-летняя мать жертвы. По информации следствия, гражданин Грузии и его супруга-россиянка проникли в дом в городе Ульм через гараж.
На шум проснулись владельцы. Преступники привязали владельца дома, а затем жестоко избили. Полученные травмы были настолько тяжелыми, что врачи не сумели мужчину.
Оба злоумышленника задержаны. По данным следствия, преступники были знакомы с владельцами дома.
Задержанный 39-летний мужчина и его супруга в течение многих лет проживали в городе Ульм. Сейчас правоохранители выясняют, были ли у преступников сообщники.
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