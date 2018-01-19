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Разыскиваемая Интерполом гражданка Казахстана задержана в Грузии
19.01.2018 14:08
Сотрудники МВД Грузии задержали 39-летнюю гражданку Казахстана, разыскиваемую Интерполом, в одном из жилых домов в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Гражданка Казахстана обвиняется по 190 статье УК Казахстана, что подразумевает мошенничество, присвоение средств в особо крупных размерах.
Обвиняемая разыскивалась Интерполом Казахстана с ноября 2017 года на международном уровне по красному циркуляру.
На данный момент в отношении задержанной осуществляются процедуры, необходимые для ее экстрадиции в Казахстан.
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