Разыскиваемая Интерполом гражданка Казахстана задержана в Грузии

19.01.2018 14:08 Сотрудники МВД Грузии задержали 39-летнюю гражданку Казахстана, разыскиваемую Интерполом, в одном из жилых домов в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Гражданка Казахстана обвиняется по 190 статье УК Казахстана, что подразумевает мошенничество, присвоение средств в особо крупных размерах.



Обвиняемая разыскивалась Интерполом Казахстана с ноября 2017 года на международном уровне по красному циркуляру.



На данный момент в отношении задержанной осуществляются процедуры, необходимые для ее экстрадиции в Казахстан.















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