ЕСПЧ поддержал право WADA на внезапный допинг-контроль

19.01.2018 15:46 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оставил без удовлетворения жалобу знаменитой французской велогонщицы, олимпийской чемпионки Жанни Лонго, которую поддержала группа спортивных профсоюзов Франции. Сообщение об этом в четверг, 18 января, опубликовала пресс-служба ЕСПЧ.



Истцы в своем иске требовалипризнать систему обязательного сообщения данных о местонахождении спортсменов противоречащей статье 8 Европейской конвенции о правах человека "О праве на уважение частной и семейной жизни". "Суд пришел к выводу, что сокращение или отмена соответствующих проверок приведет к увеличению опасности применения допинга профессиональными спортсменами и всеми, кто занимается спортом, и пойдет вразрез с европейским консенсусом о необходимости внезапного допинг-тестирования", - отмечается в решении ЕСПЧ.



Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствовало вердикт суда. "Точная информация о местонахождении спортсмена важна для успеха антидопинговых программ, которые призваны поддерживать целостность спорта и защищать чистых спортсменов", - цитирует пресс-служба WADA заявление генерального директора агентства Оливье Ниггли.



Правило, введенное WADA в 2004 году, обязывает спортсменов предоставлять национальным антидопинговым агентствам подробную информацию о том, где они могут находиться каждый день в течение одного часа. Это дает возможность проводить проверки на допинг в любое время и в любом месте. "Без сомнения, борьба с допингом отвечает общественным интересам и является обязательной как для спортивного движения, так и для органов государственной власти. Если бы правила о местонахождении были смягчены или отменены, это поставило бы под угрозу действия антидопингового движения во всем мире", - заявил Ниггли.















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