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В ближайшие четыре года мэрия Тбилиси приобретет еще 700 автобусов


19.01.2018   20:24
В ближайшие несколько лет мэрия Тбилиси планирует приобрести еще около 700 новых автобусов, заявила заместитель мэра Майя Битадзе.

По ее словам, старые автобусы будут заменены новыми, что поможет разгрузить движение на улицах города.

«Все мы знаем, почему транспорт опаздывает. В основном, это происходит из-за пробок. Наш главный приоритет – комплексное упорядочение общественного транспорта. Этот вопрос подразумевает выполнение плана, состоящего из нескольких пунктов. Передвижение на общественном транспорте должно стать комфортным и доступным для жителей Тбилиси», — отметила Битадзе.

Она пояснила, что план, предусматривает создание соответствующей инфраструктуры, в том числе обустройство отдельных линий для общественного транспорта. Кроме того, мэрия Тбилиси намерена улучшить работу столичного метрополитена.

В январе 2017 года в Тбилиси стали появляться новые синие экологически чистые автобусы, адаптированные для лиц. В мэрии города заявили, что до февраля 2018 года автопарк поэтапно будет обновлен еще 143 новыми автобусами.

Всего в Тбилиси ездят 750 муниципальных автобусов. Самый длинный маршрут достигает 30,4 километра, а самый короткий — 4,6 километра. В день автобусы преодолевают в общей сложности 109,5 тысячи километров, останавливаясь более чем на 1,8 тысячи остановках.

Что касается метро, за 2017 год в Тбилиси отремонтировали три станции — «Театр Ахметели», «Авлабари» и «Варкетили». Кроме того, в октябре прошлого года в Тбилиси открылась новая, 23-я по счету станция метро «Государственный Университет».






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