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У старого ипподрома в Тбилиси построят эстакаду


20.01.2018   13:06
Тендер объявлен на строительство и благоустройство эстакады возле старого ипподрома в Тбилиси.
На веб – странице агентства государственных закупок опубликована информация согласно которой, предположительная стоимость работ составит 2,9 млн. лари.

Проект будет построен на пересечении улиц Цинцадзе – Картозия. В результате, передвижение с улицы Цинцадзе (бывшей Сабурталинской ул.) будет возможно с помощью эстакады по направлению улицы Тамарашвили. Передвижение без задержек будет осуществляться по направлению с проспекта Казбеги до перекрестка Амиреджиби (новая дорога Сабуртало).

В проектной документации отмечено, что существующий транспортный узел не может обеспечивать достаточное продвижение транспортного потока, часто создаёт заторы, ДТП и в часы пик движение почти парализовано.

Приём заявок на участие в тендере начнется с 3-го февраля и завершится 8 числа. Работы по строительству должны будут быть осуществлены в 150-дневный срок с момента письменного уведомления об обязательствах на начало строительства.

Строительство проекта планировалось еще в 2016 году, хотя часть территории была в частной собственности и строительство эстакады было отложено.






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