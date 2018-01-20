21 января на всех четырех горных курортах Грузии отметят Всемирный день снега

20.01.2018 13:39 По инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) уже седьмой год отмечается Всемирный день снега.



Как заявляют в Компании по развитию горных курортов, Всемирный день снега – масштабное мероприятие. Участие в нем принимают 45 стран. Его цель – популяризация зимнего спорта среди молодежи. На данный момент мероприятия проведены более чем на 645-и курортах, в них приняли участие более 600 000 человек. Примечательно, что Всемирный день снега отмечается как национальный праздник в Австрии, Канаде, Франции, Исландии, Норвегии, Польше и Швеции.



21 января при организации Компании по развитию горных курортов Министерства экономики и устойчивого развития и Федерации лыжного спорта Грузии, при поддержке Министерства по делам спорта и молодежи, компании «Силкнет», девелоперской компании «Редко» и Ассоциации горных клубов Бакуриани Всемирный день снега отметят на всех четырех горных курортах страны: в Гудаури, Бакуриани, Местии и Годердзи.



Пройдут детские развлекательные мероприятия, веселые соревнования, в которых смогут участвовать все желающие. В Гудаури активности начнутся в 12:00 на нижней станции гондолы, а в поселке Бакуриани – в 17:00 в детском парке «Джеоленд».















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