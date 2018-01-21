Гражданин Грузии задержан за избиение бывшей возлюбленной в Италии

21.01.2018 14:55 Гражданина Грузии задержали за избиение бывшей возлюбленной в Италии.



Как сообщают местные СМИ, инцидент случился на улице Капри. Правоохранители задержали 31-летнего гражданина Грузии, который находился в алкогольном опьянении и избил бывшую возлюбленную. Мужчина ударил женщину несколько раз. Его задержали и доставили в отделение.



Женщину доставили в больницу. По данным следствия, мужчина напал на нее на почве ревности.















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