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Гражданин Грузии задержан за избиение бывшей возлюбленной в Италии
21.01.2018 14:55
Гражданина Грузии задержали за избиение бывшей возлюбленной в Италии.
Как сообщают местные СМИ, инцидент случился на улице Капри. Правоохранители задержали 31-летнего гражданина Грузии, который находился в алкогольном опьянении и избил бывшую возлюбленную. Мужчина ударил женщину несколько раз. Его задержали и доставили в отделение.
Женщину доставили в больницу. По данным следствия, мужчина напал на нее на почве ревности.
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