Строительство батумской объездной дороги начнется через месяц - минрегиона

21.01.2018 15:06 В Аджарии начинается крупнейший инфраструктурный проект – через месяц начнется строительство батумской объездной дороги, а с апреля – участка Хуло-Зарзма. Об этом заявил министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе сделал на церемонии начала строительства стадиона в Батуми.



«Наряду со стадионом в Батуми, у нас есть и другие крупнейшие проекты в Аджарии. Уже есть контактор на батумскую объездную дорогу, через месяц начнутся конкретные работы. С апреля начнется работа над направлением Хуло-Зарзма. Будет и дорога от Годердзи к Бешуми», — заявил Зураб Алавидзе.



Двухполосная батумская объездная дорога предусматривает строительство до 19 мостовых переходов и 5 тоннелей.















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