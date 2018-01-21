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Строительство батумской объездной дороги начнется через месяц - минрегиона
21.01.2018 15:06
В Аджарии начинается крупнейший инфраструктурный проект – через месяц начнется строительство батумской объездной дороги, а с апреля – участка Хуло-Зарзма. Об этом заявил министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе сделал на церемонии начала строительства стадиона в Батуми.
«Наряду со стадионом в Батуми, у нас есть и другие крупнейшие проекты в Аджарии. Уже есть контактор на батумскую объездную дорогу, через месяц начнутся конкретные работы. С апреля начнется работа над направлением Хуло-Зарзма. Будет и дорога от Годердзи к Бешуми», — заявил Зураб Алавидзе.
Двухполосная батумская объездная дорога предусматривает строительство до 19 мостовых переходов и 5 тоннелей.
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