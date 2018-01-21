В Батуми море выбросило на берег мертвого дельфина

21.01.2018 15:10 Первый в 2018 году случай гибели дельфинов зафиксирован на черноморском побережье Грузии, говорится в заявлении Национального агентства окружающей среды Грузии.



По информации ведомства, мертвого дельфина накануне выбросило на берег в Батуми. О факте администрация Батумского бульвара сообщила службе мониторинга рыболовства и Черного моря, функционирующей при агентстве окружающей среды.



«Специалисты прибыли на место и провели наблюдения, исследования продолжаются», — сказано в заявлении агентства на фейсбук-странице.



Следует отметить, что в ночь на 20 января на Черном море был зафиксирован пятибалльный шторм. Волнами на берег Батуми вынесло большое количество мусора – пластмассовых бутылок, полиэтиленовых пакетов, веток и т.д.. На протяжении всего дня городские службы продолжали уборку прибрежной полосы и бульвара Батуми.



Согласно данным Национального агентства окружающей среды, на черноморском побережье Грузии в 2017 году было зафиксировано 98 случаев гибели дельфинов.



Существует четыре основные причины гибели морских млекопитающих. Первая – это биологическая смерть, когда животные умирают естественным путем. Вторая – это патологии, которые связаны с заболеваниями и инфекциями. Третья – когда они врезаются в судна, катера и погибают. И четвертая причина – попадание в рыболовные сети.



Большинство случаев гибели млекопитающих на черноморском побережье, которые были изучены специалистами, относятся к случаям патологии. Как правило, большая часть заболеваний и инфекций прямо связано с загрязнением морской воды.















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