Задержанного за насилие в отношении члена ЕНД освободили под залог

21.01.2018 16:34 Задержанному по факту физического насилия в отношении члена политсовета «Единого национального движения» Александра Квахадзе избрана мера пресечения в виде залога в размере 5000 лари.



Решение принял судья Тбилисского городского суда.



До уплаты залога Шота Исакадзе остается в заключении. Для внесения суммы у него есть срок в 20 дней.



Прокуратура требовала заключения для обвиняемого.















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