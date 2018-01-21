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Задержанного за насилие в отношении члена ЕНД освободили под залог
21.01.2018 16:34
Задержанному по факту физического насилия в отношении члена политсовета «Единого национального движения» Александра Квахадзе избрана мера пресечения в виде залога в размере 5000 лари.
Решение принял судья Тбилисского городского суда.
До уплаты залога Шота Исакадзе остается в заключении. Для внесения суммы у него есть срок в 20 дней.
Прокуратура требовала заключения для обвиняемого.
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