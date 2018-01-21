В Италии домушник из Грузии случайно проник в квартиру карабинера

21.01.2018 17:56 Гражданин Грузии был задержан в городе Генуя на севере Италии за попытку квартирной кражи, говорится в сообщении на сайте Государственной полиции Италии.



Инцидент произошел 19 января. Обвиняемый намеревался проникнуть в квартиру, где проживал карабинер. Домушник не знал, что хозяин находился дома.



«Карабинер только вернулся в свои апартаменты на Корсо Мартинети, когда, к своему удивлению, он заметил, что замок поворачивается и входная дверь открывается. Теперь прямо перед ним стоял человек в длинном пальто. Увидев хозяина квартиры, он попытался скрыться», — говорится в сообщении на сайте полиции.



Карабинер побежал за ним, несмотря на то, что был босиком и в шортах. Он настиг вора, однако тот оказал сопротивление, несколько раз ударил карабинера и снова пытался убежать. Через несколько минут гражданина Грузии задержали полицейские, которых на место вызвал очевидец инцидента.



Карабинер, квартиру которого пытались обокрасть, был доставлен в отделение неотложной медицинской помощи – он получил травмы не представляющие опасности для жизни.



Что касается задержанного, то им оказался 38-летний гражданин Грузии, который в прошлом был неоднократно судим за кражи и грабежи. Ему предъявлено обвинение в попытке кражи и нанесении телесных повреждений.















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