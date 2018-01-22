В Рустави мужчина избил жену и тещу на глазах у детей

22.01.2018 16:05 Сотрудники МВД Грузии задержали в городе Рустави 38-летнего мужчину по обвинению в семейном насилии.



По данным МВД, обвиняемый в нетрезвом состоянии на глазах у четырех несовершеннолетних детей избил свою 34-летнюю супругу и 51-летнюю тещу.



Супруга обратилась за помощью к полиции. Сотрудники МВД в ходе расследования установили, что мужчина и ранее избивал жену.



Уголовное дело возбуждено по статье «семейное насилие, совершенное в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи и в отношении двух или более лиц». Эта статья предусматривает наказание в виде общественно полезного труда сроком от 200 до 400 часов или лишения свободы сроком от 1 года до 3 лет.















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