В лесу близ Рустави обнаружили свалку погибших овец

22.01.2018 18:00 В лесу близ Рустави найдены несколько десятков погибших овец, сообщают грузинские СМИ.



По информации Национального агентства продовольствия, причиной массовой гибели животных стал неподобающий уход. Очисткой территории займется фермер, который уже встретился с представителями агентства.



«Первичный осмотр показал, что это не инфекция, овцы погибли из-за отсутствия подобающего ухода… Мы на месте изучили положение. Чрезвычайной ситуации нет», — заявил ветеринар Агентства продовольствия Зураб Макарадзе. Он добавил, что мертвых овец выбрасывали в лес в течение последних двух месяцев.



«Прилегающая территория была загрязнена несколькими десятками мертвых овец, а также животными отходами. Выяснилось, что на прилегающей территории есть ферма, сотрудники которой признаются, что это они выбрасывали мертвых овец», — сказал представитель Департамента надзора охраны окружающей среды Васил Давиташвили.

По распространенной информации, ферма принадлежит иностранным бизнесменам, которые на данный момент не находятся в стране. На месте работают специалисты Департамента надзора охраны окружающей среды и агентства продовольствия. Они составили соответствующие акты правонарушения.



Фермеры отмечают, что овцы массово умирают от какого-то заболевания. Их слова подтвердил и местный ветеринар Рамиз Годжаев. «Сейчас проводим вакцинацию оставшихся в живых овец. Это заболевание не опасно для здоровья человека», — сказал Годжаев.



"Новости-Грузия"











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