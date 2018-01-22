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В лесу близ Рустави обнаружили свалку погибших овец


22.01.2018   18:00
В лесу близ Рустави найдены несколько десятков погибших овец, сообщают грузинские СМИ.

По информации Национального агентства продовольствия, причиной массовой гибели животных стал неподобающий уход. Очисткой территории займется фермер, который уже встретился с представителями агентства.

«Первичный осмотр показал, что это не инфекция, овцы погибли из-за отсутствия подобающего ухода… Мы на месте изучили положение. Чрезвычайной ситуации нет», — заявил ветеринар Агентства продовольствия Зураб Макарадзе. Он добавил, что мертвых овец выбрасывали в лес в течение последних двух месяцев.

«Прилегающая территория была загрязнена несколькими десятками мертвых овец, а также животными отходами. Выяснилось, что на прилегающей территории есть ферма, сотрудники которой признаются, что это они выбрасывали мертвых овец», — сказал представитель Департамента надзора охраны окружающей среды Васил Давиташвили.
По распространенной информации, ферма принадлежит иностранным бизнесменам, которые на данный момент не находятся в стране. На месте работают специалисты Департамента надзора охраны окружающей среды и агентства продовольствия. Они составили соответствующие акты правонарушения.

Фермеры отмечают, что овцы массово умирают от какого-то заболевания. Их слова подтвердил и местный ветеринар Рамиз Годжаев. «Сейчас проводим вакцинацию оставшихся в живых овец. Это заболевание не опасно для здоровья человека», — сказал Годжаев.

"Новости-Грузия"





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