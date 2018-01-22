|
В лесу близ Рустави обнаружили свалку погибших овец
22.01.2018 18:00
В лесу близ Рустави найдены несколько десятков погибших овец, сообщают грузинские СМИ.
По информации Национального агентства продовольствия, причиной массовой гибели животных стал неподобающий уход. Очисткой территории займется фермер, который уже встретился с представителями агентства.
«Первичный осмотр показал, что это не инфекция, овцы погибли из-за отсутствия подобающего ухода… Мы на месте изучили положение. Чрезвычайной ситуации нет», — заявил ветеринар Агентства продовольствия Зураб Макарадзе. Он добавил, что мертвых овец выбрасывали в лес в течение последних двух месяцев.
«Прилегающая территория была загрязнена несколькими десятками мертвых овец, а также животными отходами. Выяснилось, что на прилегающей территории есть ферма, сотрудники которой признаются, что это они выбрасывали мертвых овец», — сказал представитель Департамента надзора охраны окружающей среды Васил Давиташвили.
По распространенной информации, ферма принадлежит иностранным бизнесменам, которые на данный момент не находятся в стране. На месте работают специалисты Департамента надзора охраны окружающей среды и агентства продовольствия. Они составили соответствующие акты правонарушения.
Фермеры отмечают, что овцы массово умирают от какого-то заболевания. Их слова подтвердил и местный ветеринар Рамиз Годжаев. «Сейчас проводим вакцинацию оставшихся в живых овец. Это заболевание не опасно для здоровья человека», — сказал Годжаев.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна