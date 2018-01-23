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В Совете Европы пройдет выставка посвященная грузинскому алфавиту


23.01.2018   09:45
В Страсбурге, здании Совета Европы пройдет выставка «Живая культура трех видов грузинского алфавита».

На протяжении недели в здании Совета Европы у членов ассамблеи и гостей будет возможность ознакомиться с грузинским алфавитом.

В 2015 году по инициативе национального агентства защиты культурного наследия и представления министерством культуры и охраны памятников, правительство Грузии присвоило «Живой культуре трех видов грузинского алфавита» статус национального памятника.

Официально выставка откроется в здании Совета Европы 24 января. Параллельно там же состоится дегустация грузинского вина.







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