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В Совете Европы пройдет выставка посвященная грузинскому алфавиту
23.01.2018 09:45
В Страсбурге, здании Совета Европы пройдет выставка «Живая культура трех видов грузинского алфавита».
На протяжении недели в здании Совета Европы у членов ассамблеи и гостей будет возможность ознакомиться с грузинским алфавитом.
В 2015 году по инициативе национального агентства защиты культурного наследия и представления министерством культуры и охраны памятников, правительство Грузии присвоило «Живой культуре трех видов грузинского алфавита» статус национального памятника.
Официально выставка откроется в здании Совета Европы 24 января. Параллельно там же состоится дегустация грузинского вина.
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