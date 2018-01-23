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МОК не пустил лучшего биатлониста и топ-лыжника России на Олимпиаду-2018
23.01.2018 14:26
Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не были включены Международным олимпийским комитетом в список потенциальных участников Олимпиады-2018. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Отмечается, что ОКР передал МОК список российских спортсменов для участия в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Специальная комиссия выбрала из данного списка тех спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры в Пхенчхане.
"В том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта", - сказал Поздняков.
"Мы направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр. В соответствии с решениями исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам", - также отметил вице-президент ОКР.
Отметим, что 30-летний Шипулин является олимпийским чемпионом-2014 в эстафете, а также бронзовым призером Олимпиады-2010 в эстафете, а 25-летний Устюгов - двукратным чемпионом мира.
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