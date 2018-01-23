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В 2017 году в Грузию было ввезено всего 14 578 автомобилей с правым рулем


23.01.2018   19:56
В 2017 году в Грузию было ввезено всего 14 578 автомобилей с правым рулем В 2017 году в Грузию было ввезено всего 14 578 автомобилей с правым рулем.

Allnews.ge, опираясь на статистические данные, предоставленные МВД, публикует перечень 10-ти самых популярных автомобилей с правым рулевым управлением. Это: Honda - 4 104, Nissan- 3 738, Toyota- 3 058, Mitsubishi – 947, Subaru – 722, Mazda – 434, Mercedes-Benz – 368, Suzuki – 347, BMW – 214, Ford – 151.

Напомним, что в начале 2016 года импорт автомобилей с правым рулем возрос и составил почти 50% от общего количества импортируемых автомобилей, однако с 1 января 2017 года начала действовать регуляция, которая предполагает выплату акциза троекратного размера в случае ввоза автомобиля с правым рулем.






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