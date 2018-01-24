Большую часть суммы для реабилитации Ботанического сада в Зугдиди придется платить местному муниципалитету

24.01.2018 11:59 Зугдиди придется заплатить 70% суммы для реабилитации Ботанического сада из собственных средств. 50% этой суммы мэрия возьмет у Всемирного банка в виде займа под 11%, а остальные выделит из бюджета текущего года. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании городского собрания. Что касается 30% остальной суммы, мэрия получит их в виде гранта из Фонда муниципального развития.



"Срок займа десять лет. Годовая процентная ставка займа составляет 11% от непогашенной части основной суммы"- пояснил на заседании комиссии финансово-бюджетного и ревизионных вопросов Давид Гахария.



По словам мэра Зугдиди Лаши Гогия, для осуществления текущих в городе инфраструктурных проектов необходимо сделать определенную экономию, что произойдет за счет сокращения административных расходов и фонда зарплаты.



В то же время на заседании отметили, что решение, принятое в текущем году о росте заработной платы для государственных чиновников, будет отменено.



"Бюджет является живым механизмом, и он меняется. Когда мы приняли решение об увеличении оклада государственных чиновников, тогда не было известно об окончательной стоимости проекта реабилитации Ботанического сада"- отметил мэр.



На полную реабилитацию Ботанического сада будет потрачено 11,974,436.72 лари. Реабилитацию сада осуществит строительная компания "Джава", победившая в тендере, объявленном Фондом муниципального развития. Согласно контракту, работы должны закончиться в течение 18 месяцев.

















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