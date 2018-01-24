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Штраф за транзитное движение через Тбилиси может увеличиться до 500 лари
24.01.2018 12:24
В Тбилиси штраф за нарушение правила транзитного движения, возможно, увеличится до 500 лари - об том заявил на сегодняшнем заседании правительства Тбилиси столичный мэр Каха Каладзе.
По его словам, в Тбилиси транзитное движение запрещено, однако из-за небольшого штрафа водители нарушают это правило.
"Если я не ошибаюсь, сегодня штраф составляет 20 лари. Для пресечения нарушений, думаем, штраф должен возрасти до 500 лари. Это уже предусмотрено в пакете законодательных поправок, разработанных нами, который будет представлен парламенту. Разумеется, все мероприятия, о которых я говорю, осуществляются в результате тесного сотрудничества и отношений с Министерством финансов, Министерством внутренних дел, и, что главное, частным сектором"- заявил Каха Каладзе.
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