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Обвиняемого в краже гражданина Грузии осудили на четыре месяца в Италии


24.01.2018   13:32
Обвиняемого в краже в итальянском городе Мессина гражданину Грузии присудили 4 месяца лишения свободы, — об этом сообщают местным СМИ.

Полиция задержала 31-летнего мужчину на месте преступления. По данным следствия, у него был сообщник, которому удалось скрыться. Правоохранители изъяли украденные вещи, среди которых была брендовая одежда.

Общая стоимость украденных вещей составляет 5000 евро.






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