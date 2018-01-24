Обвиняемого в краже гражданина Грузии осудили на четыре месяца в Италии

24.01.2018 13:32 Обвиняемого в краже в итальянском городе Мессина гражданину Грузии присудили 4 месяца лишения свободы, — об этом сообщают местным СМИ.



Полиция задержала 31-летнего мужчину на месте преступления. По данным следствия, у него был сообщник, которому удалось скрыться. Правоохранители изъяли украденные вещи, среди которых была брендовая одежда.



Общая стоимость украденных вещей составляет 5000 евро.















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