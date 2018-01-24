Каладзе займется решением проблемы пробок в Тбилиси

24.01.2018 13:35 Решение проблем с пробками в городе, снижение выбросов, создание транспортной системы, ориентированной на пользователей транспорта и пешеходов является прямым заказом наших граждан, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании правительства.



Как отметил Каха Каладзе, для решения проблем планируется осуществление работы в несколько этапов.



«Мы планируем как реабилитацию метро, чтобы снизить время передвижение и увеличить количество пассажиров, так и обновление автобусного парка. Мы хотим заменить желтые автобусы на европейские, чистые автобусы. Планируем устроить специальные полосы для автобусов», — отметил Каха Каладзе.



По его словам, транзитное движение в Тбилиси запрещено, однако из-за маленького штрафа, это правило смело нарушают. Штраф составляет 20 лари и необходимо увеличить его до 500.



«Увеличение штрафов включено в законодательный пакет, который был представлен правительству. Еще одна новинка это – улучшения качества обслуживания такси. Сейчас мы работаем над созданием правовой остовы, чтобы муниципалитеты в обязательном порядке выдавали разрешение на сервис такси», — заявил Каха Каладзе.















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