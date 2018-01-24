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Гражданка Грузии задержана за проституцию в Турции
24.01.2018 14:56
26-летняя гражданка Грузии Э.Н. задержана в турецком городе Мармарис по обвинению в проституции. Также задержаны граждане России и Узбекистана и двое мужчин, которые являются гражданами Турции.
Отделение полиции в Мармарисе провело спецоперацию в одной из гостиниц на рассвете.
По информации турецких СМИ, задержанных передали миграционной службе в городе Мугла.
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