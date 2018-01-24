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Начато следствие по факту насилия в отношении сотрудника прокуратуры
24.01.2018 16:51
Генеральная инспекция прокуратуры Грузии начала уголовное преследование по факту осуществленного насилия в отношении сотрудника прокуратуры по первой части 126-й статьи УК Грузии. Информацию об этом распространяет Главная прокуратура Грузии.
По сообщению прокуратуры, основанием для начала расследования послужило сообщение сотрудника прокуратуры о том, что 23 января, в ночные часы, в Тбилиси на территории Цкнетской улицы, гражданин, который передвигался на такси, нанес физические и словесные оскорбления сотруднику прокуратуры с требованием пропустить его на узком участке дороги , после чего, при появлении экипажа полиции скрылся с места инцидента.
«По делу проводятся все необходимые следственные мероприятия и процессуальные действия. Однозначно стоит отметить, что случившееся не связано с профессиональной деятельностью сотрудника прокуратуры, вместе с тем, не соответствует действительности информация о том, что имел место семейный конфликт», — говорится в заявлении прокуратуры.
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