Контрабанда табака в Грузии увеличилась в 20 раз

25.01.2018 15:02 Контрабанда табака в Грузии увеличилась в 20 раз. Агентство "Бизнесспрессньюс" со ссылкой на информацию Следственной службы Министерства финансов пишет, что в 2017 году по сравнению с минувшим годом количество уголовных дел, возбужденных за ввоз безакцизного табака увеличилось четыре раза.



"Если в 2016 году было возбуждено 15 уголовных дел за контрабанду табака, в 2017 году было возбуждено 64 дела. По тем же данным, в 2016 году уголовное преследование началось в отношении 21 лица, а в 2017 году 63 лиц.



Касательно количества табака, изъятого на границе, в 2016 году Следственная служба Министерства финансов изъяла 26 557 коробок безакцизных сигарет, а в 2017 году – 557 685 коробок. Это означает, что факты ввоза в страну контрабандных сигарет увеличились в 20 раз"- пишет "Бизнеспрессньюс".



Bpn.ge пишет также, что факты ввоза в Грузию сигарет без акцизов возросли с тех пор, как акциз на табак в разы подорожал.















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