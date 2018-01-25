В Грузии задержан мошенник, обещавший беженцам жилье за взятку

25.01.2018 15:24 Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии по обвинению в мошенничестве с квартирой, предназначенной для вынужденно перемещенных лиц, задержали одного человека.



Из материалов дела следует, что обвиняемый, чье имя не называется, связался с двумя вынужденно перемещенными лицами, вошел в доверие и убедил их, что за деньги и с помощью высокопоставленных лиц из министерства он устроит передачу жилой площади в собственность.



Следствие утверждает, что в общей сложности обвиняемый обманным путем завладел 3,5 тысячами долларов.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, повлекшее существенный ущерб», что наказывается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.















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