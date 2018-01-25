Китайская компания выплатит ущерб рабочим, пострадавшим от взрыва в Харагаули

25.01.2018 15:34 Китайская компания возьмет на себя расходы, связанные с лечением рабочих, пострадавших во время взрыва на строительных работах железнодорожного туннеля в селе Бежатубани Харагаульского района. Об этом корр.«Новости-Грузия» сообщили в Объединении профсоюзов Грузии.



Кроме того, компания «23 бюро Китайской железной дороги», сохранит полную зарплату рабочим до полного выздоровления и выхода на работу.

Как уже сообщалось, взрыв во время работ по строительству железнодорожного туннеля в селе Бежатубани Харагаульского района произошел 22 января. Пострадали трое рабочих.



Представители «Нового профсоюза железнодорожников» встретились с руководителями компании «23 бюро Китайская железная дорога» в Хашури, где и было достигнуто соглашение по определенным вопросам.



В течение последующих десяти дней инспекторы безопасности труда профсоюзов Грузии изучат объект, где произошел взрыв. Представители китайской компании, которая осуществляет строительные работы туннеля, согласились исправить те нормы безопасности, которые будут выделены грузинскими инспекторами.



Железнодорожный туннель в селе Бежатубани является частью строящегося ж/д участка Хашури-Зестафони. Компания «23 бюро Китайской железной дороги» работает в Грузии с 2010 года. Согласно договору, заключенному с АО «Грузинская железная дорога», железнодорожный участок Хашури-Зестафони компания должна сдать в 2019 году. Она должна построить шесть туннелей, часть из которых уже готова.



Рабочие, трудоустроенные на строительстве туннеля железной дороги Хашури-Зестафони, жаловались на плохие условия труда и низкие зарплаты еще в августе и сентябре 2016 года. Они проводили акции протеста и забастовки, однако руководству китайской компании удавалось договариваться с ними.



Скандал произошел и в ноябре 2016 года. Тогда «Новый профсоюз железнодорожников» сообщил, что сотрудники китайской компании расправились с рабочими с применением стальных прутьев и топоров в селе Зваре. После этого полиция задержала трех граждан Китая.















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