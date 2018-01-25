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Французские эксперты помогут переподготовить гидов в Грузии


25.01.2018   16:19
Подписано соглашение с Францией, которое предусматривает содействие в части Приключенческой школы в Грузии, — об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, соглашение также предусматривает подготовку горных гидов. и не только в зимних видах спорта.

«К этому процессу мы можем подключить все горные регионы. Это будет не только предназначенное для состоятельных людей и туристов направление, но и большая часть населения всей страны может участвовать в этом и получить конкретную выгоду. Переподготовка гидов будет новой возможностью для жителей гор с целью получения дополнительного дохода. Для нашей страны, 65 процентов которой составляет горный массив, это огромное богатство. Мы должны начать реализацию этого богатства», — отметил Георгий Квирикашвили.






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