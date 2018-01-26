|
Часть скалы обрушилась у границы Грузии с Турцией
26.01.2018 11:42
Неподалеку от таможенно-пропускного пункта "Сарпи" на грузино-турецкой границе обрушилась часть скалы, которая перекрыла центральную автомагистраль, сообщает телеканал Rustavi2.
В результате инцидента никто не пострадал, однако поврежден один грузовой автомобиль.
Всю ночь на месте работала специальная техника департамента автодорог. Из-за перекрытой дороги образовалась длинная очередь из машин.
Спустя три часа активных работ по расчистке дороги движение на автомагистрали Батуми-Сарпи было частично восстановлено.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна