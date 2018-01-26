Часть скалы обрушилась у границы Грузии с Турцией

26.01.2018 11:42 Неподалеку от таможенно-пропускного пункта "Сарпи" на грузино-турецкой границе обрушилась часть скалы, которая перекрыла центральную автомагистраль, сообщает телеканал Rustavi2.



В результате инцидента никто не пострадал, однако поврежден один грузовой автомобиль.



Всю ночь на месте работала специальная техника департамента автодорог. Из-за перекрытой дороги образовалась длинная очередь из машин.



Спустя три часа активных работ по расчистке дороги движение на автомагистрали Батуми-Сарпи было частично восстановлено.















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