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Часть скалы обрушилась у границы Грузии с Турцией


26.01.2018   11:42
Неподалеку от таможенно-пропускного пункта "Сарпи" на грузино-турецкой границе обрушилась часть скалы, которая перекрыла центральную автомагистраль, сообщает телеканал Rustavi2.

В результате инцидента никто не пострадал, однако поврежден один грузовой автомобиль.

Всю ночь на месте работала специальная техника департамента автодорог. Из-за перекрытой дороги образовалась длинная очередь из машин.

Спустя три часа активных работ по расчистке дороги движение на автомагистрали Батуми-Сарпи было частично восстановлено.






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