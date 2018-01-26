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Для автовладельцев задействован горячая линия процесса техинспектирования


26.01.2018   13:45
С 3 января, по инициативе министерства экономики и устойчивого развития действует горячая линия – 1484, которая служит процессу поэтапного задействования процесса периодического технического инспектирования автотранспортных средств и предоставления информации об условиях техосмотра.

В ведомстве заявляют, что звонок в горячую службу можно осуществить с любого мобильного оператора или городского номера лишь набрав – 1484.

Кроме консультации, операторы горячей линии помогут автовладельцам в онлайн – бронировании визита в центр технического инспектирования. Звонок на горячую линию бесплатный.

Запланировать визит для прохождения периодического технического инспектирования в центре техосмотра теперь возможно на веб – портале www.pti.ge.

По информации минэкономики, зарегестрированный пользователь на данной веб – странице сможет выбрать подходящую ему дату для визита любой доступный Центр технического инспектирования.

С 1 января 2018 года обязательное техинспектирование проходят пассажирские (более 8 мест) и грузовые (более 3,5 т.) автомобили, на следующем этапе – автотранспортные средства, принадлежащие государственным ведомствам и юридическим лицам, а также автомобили с большим объемом двигателя (3.0 и более) и т.д. До конца 2019 года инспектирование пройдет весь зарегистрированный в Грузии автопарк.

После бронирования визита в центр, пользователь получит СМС – сообщение с подтверждением согласно номерным знакам автомобиля, о дате и времени визита для прохождения техосмотра, точный адрес центра и уникальный код заявки. (для смартфонов существует специальное приложение с GPS — навигатором)

В случае онлайн бронирования, автолюбителя обсулужат в центре инспектирования без очереди.

Планирование визита также возможно с помощью терминала быстрой оплаты.






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