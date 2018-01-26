|
Для автовладельцев задействован горячая линия процесса техинспектирования
26.01.2018 13:45
С 3 января, по инициативе министерства экономики и устойчивого развития действует горячая линия – 1484, которая служит процессу поэтапного задействования процесса периодического технического инспектирования автотранспортных средств и предоставления информации об условиях техосмотра.
В ведомстве заявляют, что звонок в горячую службу можно осуществить с любого мобильного оператора или городского номера лишь набрав – 1484.
Кроме консультации, операторы горячей линии помогут автовладельцам в онлайн – бронировании визита в центр технического инспектирования. Звонок на горячую линию бесплатный.
Запланировать визит для прохождения периодического технического инспектирования в центре техосмотра теперь возможно на веб – портале www.pti.ge.
По информации минэкономики, зарегестрированный пользователь на данной веб – странице сможет выбрать подходящую ему дату для визита любой доступный Центр технического инспектирования.
С 1 января 2018 года обязательное техинспектирование проходят пассажирские (более 8 мест) и грузовые (более 3,5 т.) автомобили, на следующем этапе – автотранспортные средства, принадлежащие государственным ведомствам и юридическим лицам, а также автомобили с большим объемом двигателя (3.0 и более) и т.д. До конца 2019 года инспектирование пройдет весь зарегистрированный в Грузии автопарк.
После бронирования визита в центр, пользователь получит СМС – сообщение с подтверждением согласно номерным знакам автомобиля, о дате и времени визита для прохождения техосмотра, точный адрес центра и уникальный код заявки. (для смартфонов существует специальное приложение с GPS — навигатором)
В случае онлайн бронирования, автолюбителя обсулужат в центре инспектирования без очереди.
Планирование визита также возможно с помощью терминала быстрой оплаты.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна