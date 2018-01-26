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В грузинских тюрьмах откроются предприятия


26.01.2018   14:06
Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии разработало концепцию трудоустройства заключенных. Ведомство планирует внести соответствующий законопроект в парламент в период весенней сессии 2018 года. Прежде, чем подготовить пакет документов, министерство обещает выслушать мнения всех сторон, в том числе сотрудников тюрем и самих заключенных.

По словам главы юридического департамента министерства Александра Дарахвелидзе, в Тбилиси решили перенять опыт некоторых европейских стран и внедрить в пенитенциарную систему новшества. Согласно инициативе, заключенные смогут не только работать на предприятиях, открытых на территории тюрем, и получать за это зарплату, но и в соответствии с количеством рабочих дней сократить срок своего заключения.

Как заявил Дарахвелидзе агентству IPN, министерство преследует сразу две цели: повысить мотивацию к трудоустройству среди заключенных и заинтересовать бизнес-сектор в создании предприятий в пенитенциарных учреждениях Грузии. Кроме того, в ведомстве надеются, что эта инициатива станет еще одним шагом в деле борьбы с криминальной субкультурой в тюрьмах.

“Решения относительно трудоустройства заключенных не будут привязаны к категориям преступлений. Но в пенитенциарной системе давно действует классификация заключенных по группам риска. К примеру, если поведение заключенных удовлетворительно, они соблюдают правила и участвуют в ребилитационных и социальных программах, фигурируют в группе низкого риска, у них будет больше шансов воспользоваться этой инициативой. Но есть определенное количество заключенных, которые не сотрудничают с администрацией, не соблюдают правил, пытаются укрепить криминальный менталитет. Заключенные этой категории размещены в местах особого риска, они находятся под особым наблюдением и, естественно, до тех пор, пока уровень риска не будет снижен, у них не будет возможности включиться в программу”, – объяснил Дарахвелидзе.

Помочь министерству пробации в реализации программы должен бизнес-сектор. Ведомство обращается к предпринимателям с призывом открыть на территории тюрем производства. По планам, в будущем законопроекте будут установлены налоговые льготы, привелегии и другие формы поощрения для бизнес-субъектов, включившихся в проект.

“Очевидно, что бизнес не очень заинтересован в открытии предприятий в пенитенциарных учреждениях. Но если на законодательном уровне будут установлены определенные льготы, такой интерес может возникнуть”, – считает Дарахвелидзе. По его словам, мотивировать бизнес могут и низкие зарплаты для рабочих, а также возможность закупок министерством необходимой продукции непосредственно у участвующих в программе компаний.

Сообщается также, что министерство по исполнению наказаний намерено работать и над повышением квалификации заключенных: их будут обучать новым профессиям, что поможет гражданам реализовать себя и трудоустроится уже после выхода на свободу.

"СОВА"





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