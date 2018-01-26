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Facebook: российские агенты создали в соцсети 129 мероприятий


26.01.2018   21:36
Компания представила Конгрессу новые данные о пропагандистских усилиях России во время предвыборной кампании

Компания Facebook сообщила, что за время предвыборной кампании 2016 года российские агенты создали в соцсети 129 мероприятий.

Об этом говорится в переданных Конгрессу показаниях, которые раскрыли новые подробности о дезинформационной кампании, которую Россия предположительно вела с целью повлиять на американских избирателей.

Как сообщается в тексте заявления Facebook, которое датировано 8 января, а было опубликовано 26 января, на страницы мероприятий заходили с 338 300 разных аккаунтов, а 62 500 пользователей отметили, что собираются их посетить.

При этом у компании нет данных о том, какие из мероприятий в действительности состоялись.

В сентябре Facebook, крупнейшая социальная сеть в мире, сообщила лишь, что российские агенты создавали и продвигали «несколько мероприятий».

Обнаруженные впоследствии копии страниц мероприятий свидетельствуют, что по крайней мере часть из них представляли собой политические митинги, посвященные таким острым темам, как иммиграция.

Россия отвергает выводы американского разведсообщества о том, что она пыталась вмешиваться в выборы.






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