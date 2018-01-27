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В результате аварии у Рикотского тоннеля погибли шесть человек
27.01.2018 12:55
В результате столкновения трейлера и легкового автомобиля у Рикотского перевала погибли 6 человек. ДТП произошло минувшей ночью.
По существующей информации, движущийся по противоположной полосе дороги трейлер врезался в легковой автомобиль. На месте погибли 5 человек, еще один был доставлен в больницу, однако сегодня утром скончался.
Водитель трейлера задержан.
Как сообщают в МВД, следствие ведется Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта повлекшее смерть двух или более человек.
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