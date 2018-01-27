28-30 января в большинстве районах Грузии ожидается погода с осадками

27.01.2018 14:53 28-30 января в большинстве районах Грузии ожидается погода с осадками. Как сообщила «IPN» синоптик Центра метеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии Наира Манвелишвили, 28 января в некоторых районах Западной Грузии ожидается дождь, ночью в горах будет снег, и подует ветер восточного направления, который днем усилится.



В Восточной Грузии ночью в большинстве и днем в некоторых районах предполагаются осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха ночью -3 +2, а днем +6 градусов по Цельсию.

Что касается столицы , 28 января в Тбилиси ожидается мокрый снег и туман, температура воздуха ночью +1, днем будет до +4.



29 января в Западной Грузии ночью будет преимущественно погода без осадков, днем пойдет дождь. Подует восточный ветер, местами сильный. Температура воздуха будет +7 +12 градусов. В Восточной Грузии ночью местами ожидается дождь, днем – погода без осадков. Температура воздуха – до +6 градусов.

29 января в Тбилиси ночью будет небольшой снег, днем – погода без осадков, температура воздуха - до +3 градусов.



Что касается прогноза погоды на 30 января, в большинстве районов Западной Грузии ожидается дождливая погода, ночью – в горах снег. Температура воздуха днем будет +5 +10 градусов. В некоторых районах Восточной Грузии ночью по большей части будет идти снег, днем же предполагается погода без осадков. Температура воздуха днем до +5 +10 градусов.



30 января ночью в Тбилиси возможен снег, днем же прогнозируется погода без осадков, температура воздуха будет до +6 градусов.















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