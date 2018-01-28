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Национальное агентство продовольствия оштрафовало 25 объектов питания на зимних курортах


28.01.2018   11:34
Национальное агентство продовольствия оштрафовало 25 объектов питания, расположенных как в самой курортной зоне региона Мцхета-Мтианети, так и на ведущей к ней автомагистрали.

В общей сложности проверке подверглись 50 объектов питания. Заведения были проинспектированы на предмет соблюдения санитарно-гигиенических норм, условий хранения и реализации, а также правил маркировки продукции. По итогам проверки нарушения выявлены в половине проверенных заведений.

Агентство продовольствия периодически проводит мониторинг объектов общепита на курортах страны.






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