Саломе Зурабишвили просит потомков погибших в 1921 году защитников Тбилиси обратиться в ее бюро

28.01.2018 15:10 23 февраля, по инициативе мажоритарного депутата Мтацминдского района Саломе Зурабишвили и при содействии мэрии Тбилиси, на фасаде парламента Грузии (со стороны улицы Читадзе), откроется мемориальная доска погибших в боях за Тбилиси в 1921 году, — информацию об этом распространяет бюро мажоритарного депутата Мтацминдского района Саломе Зурабишвили.



Бюро распространяет имена погибших в войне с советской Россией героев, которые были похоронены во дворе церкви, стоявшей на месте сегодняшнего старого парламента на пр. Руставели:



Александр Ахвледиани (юнкер), Михаил Лолуа (юнкер), Арджеван Ананиашвили (майор), Ираклий Тоидзе (капитан), Платон Долидзе (юнкер), Отар Лорткипанидзе (юнкер), Николоз Зандукели (капитан), Гено Карумидзе (лейтенант), Михаил Туманишвили (капитан), Иосеб Джандиери (юнкер), Павле Иакобашвили (юнкер), Иванэ Иосава, Николоз Каландаришвили (доброволец), Леван Канделаки (юнкер), Маро Макашвили (сестра милосердия), а также офицеры, военнослужащие, гвардейцы и добровольцы.



Бюро мажоритарного депутата обращается к членам семей и близким погибших героев с просьбой связаться с ним по следующим номерам телефона: 577 72 79 72; 591 40 57 33; 2 14 02 65.

















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