В Зугдиди погиб робочий

29.01.2018 10:38 В реферальной больнице города Зугдиди скончался рабочий, который был найден без сознания на территории стройки, сообщает телеканал Rustavi2.



В селе Рухи сотрудники охраны нашли рабочего без сознания на территории, где идет строительство больницы. Он скончался спустя 10 минут после того, как его привезли в больницу. По словам врачей, у него было кровотечение изо рта, а на лице наблюдались царапины.



"Бригада скорой помощи привезла в больницу человека в критическом состоянии… Мы сразу перевели пациента на искусственное дыхание, были проведены соответствующие реанимационные мероприятия. Несмотря на это, пациент, к сожалению, скончался", — сказала врач Жанна Чанделия.



Тело погибшего перевели в национальное бюро судебных экспертиз имени Левана Самхараули. Ведется следствие по 240 статье Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при производстве труда.



Согласно официальным данным, в 2016 году от производственных травм в Грузии погибли 58 человек, а повреждения получили — 84. С начала 2017 года, по данным Объединенных профсоюзов Грузии, погибли 36 человек, а телесные повреждения получили — 53.















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