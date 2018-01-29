Храм Караджаант в Грузии обрёл статус памятника культурного наследия национального значения

29.01.2018 18:59 Храму Караджаант (XV-XVI вв.), расположенному в селении Гаваза Кварельского муниципалитета (Кахетия), присвоен статус памятника культурного наследия национального значения, сообщает портал НАЗКН heritagesites.ge.



Строительным материалом для этой церкви зального типа (8.9×4 м.) послужил тесаный камень разных размеров; использован также кирпич.



Вход в церковь – с западной стороны. Врата с внешней стороны – прямоугольные, при входе во внутреннее помещение – арочные. С восточной стороны – полусвод (абсида), на котором сохранились фрагменты стенной живописи. С южной, западной и северной стороны – окна арочной формы. Основное помещение выложено камаритом, как и кровля храма. В колорите памятника преобладают красные и коричневые тона, что характерно для периода, когда была возведена эта церковь. С западной стороны храма пристроена двухэтажная колокольня, завершающаяся кирпичной кровлей пирамидальной формы.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

