Аптеки обязаны предоставить инструкцию медикаментов на грузинском языке по требованию покупателя

29.01.2018 20:19 Согласно грузинскому законодательству, любой покупатель может потребовать в аптеке инструкцию на медикаменты переведенную на грузинский язык.



Об этом говорится в заявлении агентства государственного регулирования медицинской деятельности.



«С целью информированности населения, аптеки должны разместить на видном месте объявление, что потребители могут потребовать инструкцию для медикаментов на грузинском языке и получить её сразу же. Исходя их интересов покупателей и безопасного ведения лечебного процесса, агентство призывает аптеки к активному исполнению данных обязанностей», — говорится в заявлении агентства государственного регулирования медицинской деятельности.















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