|
Аптеки обязаны предоставить инструкцию медикаментов на грузинском языке по требованию покупателя
29.01.2018 20:19
Согласно грузинскому законодательству, любой покупатель может потребовать в аптеке инструкцию на медикаменты переведенную на грузинский язык.
Об этом говорится в заявлении агентства государственного регулирования медицинской деятельности.
«С целью информированности населения, аптеки должны разместить на видном месте объявление, что потребители могут потребовать инструкцию для медикаментов на грузинском языке и получить её сразу же. Исходя их интересов покупателей и безопасного ведения лечебного процесса, агентство призывает аптеки к активному исполнению данных обязанностей», — говорится в заявлении агентства государственного регулирования медицинской деятельности.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна