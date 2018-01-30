В результате рухнувшей части потолка в метро Варкетили пострадали три человека

30.01.2018 11:02 В результате рухнувшей части потолка в метро Варкетили пострадали три человека

В метро Варкетили рухнула часть потолка. В результате происшествия пострадали три человека.



Информацию об этом Первому каналу подтвердили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.



Как заявили Первому каналу в агентстве, на месте происшествия работают спасательные группы.















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