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В результате рухнувшей части потолка в метро Варкетили пострадали три человека
30.01.2018 11:02
В результате рухнувшей части потолка в метро Варкетили пострадали три человека
В метро Варкетили рухнула часть потолка. В результате происшествия пострадали три человека.
Информацию об этом Первому каналу подтвердили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.
Как заявили Первому каналу в агентстве, на месте происшествия работают спасательные группы.
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