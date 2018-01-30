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Игрушки с повышенным содержанием мышьяка изъяли из продажи в Грузии


30.01.2018   15:45
Из-за высокого содержания мышьяка с прилавков магазинов Грузии изъято магнитное желе – одна из самых популярных игрушек современности, сообщает телекомпания Rustavi2.

По данным телеканала, содержание мышьяка превышает норму в 23 раза.

"Это яд, который действует на желудочно-кишечную систему, повреждает центральную нервную систему, повреждает печень. Он часто является причиной повреждения системы кровообращения и уже доказано его канцерогенное воздействие. Теперь представьте, что этот яд попадает в детский организм", — заявила профессор Тбилисского медицинского университета Марина Гиоргобиани.


По словам профессора, игра с таким желе, которое меняет форму при воздействии магнита, очень опасна, так как кожа ребенка соприкасается с этим веществом.

"Даже малая доза может быть очень опасной для ребенка", — отметила Гиоргобиани.

Ранее ассистент Программы по защите прав потребителей "Центра стратегических исследований и развития Грузии" Тамар Гобеджишвили сообщила, что ни одна из игрушек поступающих на рынок Грузии не проходит исследование на содержание вредных веществ.






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