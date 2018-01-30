Пострадавшие в метро «Варкетили» остаются в стационаре под наблюдением врачей

30.01.2018 18:06 Пострадавшие в результате обрушения потолка на станции метро «Варкетили» остаются в стационаре под наблюдением врачей. Об этом говорится в информации министерства здравоохранения.



По данным ведомства, им уже провели соответствующие обследования и хирургическое вмешательство различного типа. Как говорится в информации, состояние пациентов стабильное и их жизни не угрожает опасность. 14 пострадавших проходят лечение в клиниках Тбилиси.



Пострадавших в результате происшествия на станции метро «Варкетили» навестил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко. Он лично получил информацию о состоянии 14 лиц от их лечащих врачей.















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